Batı Akdeniz’in ihracat gelirleri belli oldu

Kaynak: AA
Batı Akdeniz’in ihracat gelirleri belli oldu
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, yaş meyve ve sebzenin, bölgenin lokomotif sektörü olduğunu söyledi.

Birlikten ocak ayında 217,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bunun yaklaşık 83 milyon dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze sektörünün oluşturduğunu belirtti.

Yaş meyve ve sebze sektörü içinde de ocak ayında en fazla ihracatın domates, biber ile hıyar-kornişon ürünlerinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, 3 ürünün yaş meyve sebze ihracatının yüzde 68'ini oluşturduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, ocak ayında 39 ülkeye biber, 37 ülkeye de domates ihraç edildiğini ifade ederek, domateste ocak itibarıyla en büyük pazarın Ukrayna olduğunu söyleyerek Ukrayna'ya domates ihracatının geçtiğimiz yılın ocak ayına oranla yüzde 20 oranında arttığını ve 4,5 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, en fazla biber ihraç edilen ülkenin ise yüzde 21 oranında artış ve 4,5 milyon dolarla Almanya olduğunu söyledi.

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