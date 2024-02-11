İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentileri azaldı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) yetkilisi Jonathan Haskel’in faiz indirimi için enflasyonda daha fazla düşüş olduğuna dair kanıt görmek istediğini söylemediyle piyasalarda faiz indirim beklentileri azaldı.

Para piyasalarında BOE’den aralık ayında 150 baz puan olarak fiyatlanan faiz indirim beklentisi 75 baz puana gerileme gösterdi. SMBC Nikko Capital Markets Stratejisti Hank Calenti BOE’nin yakın zamanda faiz indiremeyeceğini ve bu sene toplam 75 baz puan indirim beklediğini söyledi.

Fakat farklı görüşler de mevcut. Societe Generale Stratejisti Jorge Garayo ekonominin beklentiden daha fazla yavaşlamasıyla piyasalarda da beklentilerin değişeceğini ve daha yüksek montanlı faiz indirim beklentisi oluşacağını belirtti.

Gelecek hafta ülkede açıklanacak enflasyon verisi faiz beklentileri açısından piyasaların radarında yer alıyor.