10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 'erken İncil' diye tabir edilen 10 milyon dolarlık incil ele geçirdi. Olayla alakalı 6 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Kurşunlu Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde İstanbul ve Manisa illerinden gelen 6 kişi M.S. 1. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri 10 milyon dolar olan 'erken İncil' diye tabir edilen kitabı satış pazarlığı yaptıkları esnada yakalandılar.

aw088530-03.jpgGözaltına alınan zanlılar Kurşunlu Jandarma karakolunda yapılan işlemlerinin ardından Gemlik adliyesine gönderildiler.

aw088530-01.jpgAdliyeye çıkarılan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak Bursa kapalı cezaevine sevk edilirken, olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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