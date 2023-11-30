12 maçta 7 puan başını yaktı. Grosso kovuldu

Fransa Ligue 1'de 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan Olympique Lyon, genç teknik adamla yollarını ayırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
12 maçta 7 puan başını yaktı. Grosso kovuldu

Ligue 1 ekibi Lyon, teknik direktör Fabio Grosso ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Olympique Lyon olarak, Fabio Grosso ve yardımcılarına, profesyonel takımın başında göreve başladığından bu yana gösterdikleri ilgi ve profesyonellik için teşekkür ediyoruz. Bu prosedürün sonucuna bağlı olarak, Lens'te bu Cumartesi saat 17.00'de oynanacak maçın hazırlık ve denetimi Pierre Sage tarafından sağlanacak ve kaleci antrenörü olarak Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez ve Rémy Vercoutre yardımcı olacak.

0.71 PUAN

Bir dönem futbolcusu olarak forma giydiği Lyon'da teknik direktör olarak sadece 7 karşılaşmaya çıkan Grosso, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Grosso, bu karşılaşmalarda 0.71 puan ortalaması yakaladı.

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