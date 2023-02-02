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10 saniyelik drifte rekor ceza

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 10 saniye boyunca drift atan bir sürücüye 20 bin 778 lira para cezası yazılırken 2 ay süreliğine de araç trafikten men edildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:13
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10 saniyelik drifte rekor ceza

10 saniyelik drifte rekor ceza
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İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi Bağdat Caddesi Hacı Kalfa Sokak'ta bir aracın drift attığı ihbarını alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine vardıklarında aracın olmadığını tespit etti. 

Olayı araştıran polis ekipleri, Ağılönü Düğün Salonu önünde otomobili bularak sürücüsüne 20 bin 778 TL trafik cezası yazarken, aracı ise 2 ay süreliğine trafikten men ettiler.

Drift atan Tofaş marka otomobilin ise drift attığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde 10 saniye boyunca drift attığı görülen araç çevredekilerin de ilgisini çekti.

 

 

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