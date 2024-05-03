Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Şimşek enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek sosyal medya hesabından paylaşım yaparak enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 69,80 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili açıklama yaptı.

“ENFLASYON BU TARİHTEN SONRA DÜŞECEK”

Şimşek, nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3.18 olarak gerçekleştiğini belirterek, ''Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.'' dedi.

Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.

Öte yandan TÜİK’ten önce enflasyon rakamlarını açıklayan bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG’ın verilerine göre aylık bazda yüzde 5,02 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 124,35 oldu.

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