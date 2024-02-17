100 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu

Mevduat faiz oranları ocak ayında düşmüştü. Ama şubat ayında artış gösterdi. Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkanlar TL mevduat hesaplarına yatırdı. Şubat ayında mevduat faiz oranları yüzde 50’yi buldu. Peki güncel mevduat faiz oranları ne durumda? Hangi banka ne kadar faiz ödüyor?

Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. 45 ile 50 arasında değişen oranlar var. 3 aylık mevduat tercih edenler daha yüksek faiz oranlarından yararlanıyor. Analistler, yerel seçimlere kadar Merkez Bankası’nın faiz artırmayacağını söylüyor. Mart ayından sonra mevduat faiz oranlarının düşeceği tahmin ediliyor.

MEVDUAT FAİZİNDE EN YÜKSEK ORANI VEREN BANKALAR

AKBANK, 500 bin TL parası olanlara 92 günlük mevduatta yüzde 50 faiz

ODEABANK, en az 10 bin TL parası olanlara 92 günlük mevduatta yüzde 47 faiz

DENİZBANK, 92 günlük mevduatta yüzde 48 faiz

INGBANK, 92 günlük mevduatta yüzde 45 faiz

GARANTİBBVA, 92 günlük mevduatta yüzde 42 faiz oranı sunuyor.

100 bin TL parası olanlar 92 günlük mevduatta yüzde 49 faiz oranıyla 11.773 TL kazanabilir.

100 bin TL parası olanlar 32 günlük mevduatta yüzde 47 faiz oranıyla 3.915 TL kazanabilir.