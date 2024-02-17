18. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finalistler açıklandı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl 18'incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımcı seçildi. EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, EİB Moda Tasarım Yarışması Mentörü Moda Tasarımcısı Özlem Erkan, EİB Moda Tasarım Yarışması Komite üyesi Yusuf Yılmaz, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal ve Sanayi 1 Sektörleri Şube Müdürü U. Can Karadeniz’den oluşan jüri 20 tasarımcıyla mülakat yaparak finale kalan 10 tasarımcıyı seçti.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Ülkemizin genç tasarımcılarına, 2004’ten beri kendilerini gösterebilme, özgün, yenilikçi ve yaratıcı tasarımlarla dünya çapında tanınma fırsatı sunuyoruz. Yarışmada başarı elde eden tasarımcılarımız, dünyanın önde gelen moda okullarında eğitim alma şansı buluyor. Ülkemize döndüklerinde de sektörümüze katkı sağlıyorlar. Bugüne kadar yarışmalarda dereceye giren 20’den fazla tasarımcı, Bakanlığımızın desteğiyle dünya çapında ünlü moda okullarında yüksek lisans eğitimi alma imkanı buldu. Bu durum, gençlerimiz, Türk Moda Endüstrisi ve ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor” şeklinde konuştu.

FİNAL DEFİLESİ MAYIS AYINDA

Yarışmacıların bu sene sezonsuz koleksiyon hazırladığını anlatan EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, yarışmaya yoğun başvuru olduğunu ve 230 başvuru aldıklarını açıkladı. Hazar, “Katma değeri yüksek ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcıların kuracağı bir gelecek inşa ediyoruz. Mayıs ayı içerisinde planlanan final defilesinde 10 finalist şampiyonluk için yarışacak” dedi. İlk 10’a giren isimler ise şöyle; Aslı Özer, Buse Ünal, Elif Demirbilek, Haldun Aybers Sümerman, Kübra Tüysüz, Mustafa Sıtkı Asmaoğlu, Nilgün Demirhan, Ömer Baycan, Sevgi Yılmaz, Zeynep Karlıdağ.

İLK ÜÇE GİRENE 100 BİN TL

Yarışma kapsamında ilk üç dereceyi alan finalistler para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayı halinde yurt dışında 12 ay süreli eğitim fırsatına da sahip olabiliyor. İlk 10 finalist bu ödüllerin yanında EHKİB Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yine EHKİB tarafından milli katılım organize edilen moda sektörünün önde gelen moda fuarlarını ziyaret hakkı elde ediyor.

Bugüne kadar Moda Tasarım Yarışmalarında dereceye giren 20’nin üzerinde tasarımcı bakanlığın bursuyla dünyaca ünlü moda okullarında master yapma fırsatı yakaladı. Halihazırda EİB 15. Moda Tasarım Yarışması finalisti Ayşe Kaya Fransa-Paris’te bulunan Instıtut Français de la Mode moda okulunda, 16.yarışmanın finalisti Edanur Polat ise İtalya-Milano’da bulunan NABA moda okulunda eğitimlerine devam ediyor. Nakdi ödüllerde ise birincilik ödülü 100.000 TL, ikincilik ödülü 75.000 TL, üçüncülük ödülü 50.000 TL olarak belirlendi.