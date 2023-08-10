100 yaşındaki Milaslı köylü Seza Nine: Ormanları kesenin kolları kesilsin

100 yaşındaki Milaslı köylü Seza Nine, Akbelen'deki ağaç katliamına, " O ormanları nasıl kesiyorsunuz? O ormanların nasıl yetiştiğini nasıl o hale geldiğini biliyor musunuz? O ormanları kesenlerin elleri kesilsin" diye tepki gösterdi.

100 yaşındaki Milaslı köylü Seza Nine: Ormanları kesenin kolları kesilsin

Editör: Abdullah Keleş

IC İçtaş ve Limak’ın işlettiği Yeniköy ve Kemerköy santrallarının kömür sahasın genişletmek amacıyla Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı'nda yaklaşık 15-16 bin ağaç kesildi. Bölgede, ağaç kesme işlemi tamamlandı. Kesilen ağaçlar da büyük ölçüde taşınırken ormanda ortaya çıkan görüntü yürek yaktı.

Kesime tepki gösterenlerden biri de Ben 100 yaşındaki Seza Nine oldu.

Seza nine şöyle konuştu:

"Ben 100 yaşındayım. Milaslıyım. O ormanları nasıl kesiyorsunuz? O ormanların nasıl yetiştiğini nasıl o hale geldiğini biliyor musunuz? O ormanları kesenlerin elleri kesilsin, boyunları kesilsin. Kolsuz budakları kesilsin. Beteriden uğrasınlar.Beterin beteri var."

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI, TÜM ÖNERGELER REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Akbelen gündem ile olağanüstü toplandı. Yoklama yapılan Genel Kurul'da AKP ve MHP'li vekiller de yerini aldı. Toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından CHP'nin Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyıma ilişkin genel görüşme önergesi ele alındı. Müzakerelerin ardından muhalefetin verdiği genel görüşme önergeleri AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Öte yandan TBMM'nin alışmalarına devam etmesi için verilen önergeler de reddedildi. TBMM Genel Kurulu, yeniden tatile girdi. TBMM çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verildi.

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