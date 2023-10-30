100. yıl kutlamasında yaptığı konuşma yüzünden gözaltına alınan öğretmen: "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar."

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamasında Emine Karakaş isimli öğretmen yaptığı konuşma sebebiyle gözaltına alındı: "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar."Sizce gözaltı kararı doğru mu?
30 Ekim 2023 Pazartesi
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamasında Emine Karakaş isimli öğretmen yaptığı konuşma sebebiyle gözaltına alındı: "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar."Sizce gözaltı kararı doğru mu?
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamasında Emine Karakaş isimli öğretmen yaptığı konuşma sebebiyle gözaltına alındı: "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar."Sizce gözaltı kararı doğru mu?