100. yıl kutlamasında yaptığı konuşma yüzünden gözaltına alınan öğretmen: "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar."

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamasında Emine Karakaş isimli öğretmen yaptığı konuşma sebebiyle gözaltına alındı: "Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar."Sizce gözaltı kararı doğru mu?