Bakanlık istedi Emine öğretmen kovuldu. Cumhuriyet’in 100. yılında muhteşem bir konuşma yapmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık istedi Emine öğretmen kovuldu. Cumhuriyet’in 100. yılında muhteşem bir konuşma yapmıştı
Özel bir okulda Cumhuriyet’i savunarak 'Türkiye Yüzyılı' sloganını eleştiren ve daha sonrasında gözaltına alınan öğretmen Emine Karakaş’ın MEB’in isteği üzerine kovulduğu ortaya çıktı.

Antalya’da özel bir okulda Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliklerine öğretmen Emine Karakaş damga vurmuştu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Bülent Ecevit'in haberine göre, Karakaş Cumhuriyet’i savunarak 'Türkiye Yüzyılı' sloganını eleştirmişti. Bu konuşmasının ardından Karakaş gözaltına alınmıştı.

Gelen yeni bilgilere göre Karakaş’ın 12 Ocak’ta Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu okula gönderdiği yazı ile iş akdinin sona erdirilmesi ve maaşının kesilmesinin istendiği öğrenildi.

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Karakaş’ın avukatı Ali Çelik ise şöyle aktardı:

Milli eğitim müdürlüğünden gelen yazı ile Karakaş'ın iş akdi tek yönlü olarak feshedildi. Kendisinin işe dönüşü ve maaş kesintisinin telafi edilmesine dair süreç ile ilgili 3 ayrı dava açtık.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliklerinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan Emine Karakaş müthiş bir konuşma yapmıştı.

Karakaş, AKP iktidarının ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganını, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, beyin göçü gibi sorunlarını eleştirdi.

Öte yandan Karakaş Cumhuriyet’i de savundu. Karakaş “Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar” demişti.

Karakaş daha sonra hedefe koyulmuş ve gözaltına alınmıştı.

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