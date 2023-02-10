Hatay'da 9 kişiyle temas kurulan enkazdan 102'nci saatte 6 kişi kurtarıldı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Hatay'da 102'nci saatte mucize kurtuluşa tanıklık edildi.

Deprem bölgesinde zamana karşı yarış devam ediyor. 102'nci saatte mucize kurtuluş daha gerçekleşti. Hatay'da 9 kişiyle temas kurulan enkazdan 6'ıncı kişi kurtarıldı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.



