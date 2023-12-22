106 numaralı ölüm odasında ihmaller zinciri ortaya çıktı. Balayında korkunç şekilde hayatlarını kaybettiler

İstanbul'da, Mutlu ve Kader Akbaş çifti, 11 Mart'ta dünyaevine girdi. Ardından, 12 Mart'ta romantik bir balayı için Kapadokya'daki bir otelde konaklamaya karar verdiler. İkili, balayı heyecanıyla dolu bir gün geçirdikten sonra, ertesi gün için planladıkları sıcak hava balonu turu için bir turizm şirketi ile iletişime geçtiler.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, 14 Mart'ta turizm şirketi, Mutlu ve Kader Akbaş'a ulaşamayınca endişelenerek otel personeline bilgi verdi. Otel çalışanları, yedek anahtar kullanarak çiftin odasına girdiklerinde, korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan Akbaş çiftinin trajik bir şekilde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan soruşturma, genç çiftin hayatlarına mal olan olayın arkasındaki ihmaller zincirini gün yüzüne çıkardı.

"İHMAL, TEDBİRSİZLİK, DİKKATSİZLİK, BİLGİSİZLİK SONUCU YAŞANDI"

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, otelin kazan dairesinin ve bacanın doğru bir şekilde kurulum ve bakımlarının yapılmayarak yanlış şekilde işletildiği, gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, duman ve karbon monoksit detektörlerinin olmadığı belirtildi.

Raporda, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı kaydedildi.

Pazar günü hava rüzgarlı ve kazan çekmediği halde kazanın yakılmaya çalışılmaya devam ettiği, kazanın söndürülmediği, müşterileri etkileyecek bir durum olduğu halde gerekli tedbirlerin alınmadığı vurgulandı. Etkilenebilecek odaların boşaltılmadığının belirtildiği raporda, oluşan duman ve karbon monoksitin diğer otel birimlerine odalara dolmasına engel olacak tedbirlerin alınmadığı, odaların yeterli havalandırmalarının bulunmadığı, dumandan veya gazdan ekilebilecek odalarda karbon monoksit detektörlerinin koyulmadığı, meydana gelen olayın ihmaller, tedbirsizlikler, dikkatsizlikler, bilgisizlikler, eğitimsizlikler ve denetimsizlikler zinciri sonucu meydana geldiği kaydedildi.

SIKINTILI KAZAN DAİRESİNİN ÜSTÜNDEKİ ODAYA KABUL ETTİLER

Soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede, olay günü kazan dairesini yakan Ahmet Kılıç'ın öğlen saatlerinde kazanda ve bacada sıkıntı olduğunu görerek bunu otelin mesul müdürü Tayfun Uslu'ya söylediği, bu durumdan otelin işletme sahibi Emin Ağmaz'ın da haberdar olduğu belirtildi. Şüphelilerin genç çifti, otelin kazan dairesinde sorun olmasına rağmen kazan dairesinin hemen üstündeki 106 numaralı odaya kabul ettikleri, baca temizliğinin kazan ve bacada sıkıntı olduğu gün değil de ertesi gün ve ölenlerin bahsi geçen odada bulunup bulunmadıkları kontrol edilmeden yaptırıldığı vurgulandı.