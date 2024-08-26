11 kaçak Suriyeli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
11 kaçak Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 11 Suriyeli düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik otoyolda bir uygulama gerçekleştirdi.

Bu operasyon sırasında, Mobil Göç Noktası Aracı da kullanılarak durdurulan araçlarda, 67 yabancı uyruklu kişinin kimlik ve belge kontrolleri yapıldı.

Yapılan incelemelerde, 11 Suriyeli'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan bu kişiler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, idari ve sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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