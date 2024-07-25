Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı

Kaynak: İHA
Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı

Osmaniye'de 2 grup arasında çıkan kavgada, aralarında Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Toprakkale'ye bağlı Türkmen (Tüysüz) beldesinde aralarında anlaşmazlık bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavgada, aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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Olay sonrasında yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kişilerin yakınlarının hastane önünde taşkınlık çıkarması üzerine hastaneye çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yönlendirildi. .

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