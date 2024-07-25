Osmaniye'de çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı

Toprakkale'ye bağlı Türkmen (Tüysüz) beldesinde aralarında anlaşmazlık bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Büyüyen kavgada, aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Olay sonrasında yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kişilerin yakınlarının hastane önünde taşkınlık çıkarması üzerine hastaneye çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yönlendirildi. .