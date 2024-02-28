11 yaşındaki kız oyun oynarken 3. kattan düştü

Kaynak: İHA
11 yaşındaki kız oyun oynarken 3. kattan düştü
Bursa’da 11 yaşındaki küçük kız oyun oynarken 3. kattan düşüp ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülen kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Naltbantoğlu Mahallesi üzerinde oldu.

Cama yakın olan koltukta oyun oynayan Şefika Ç. cama yaslandı. O sırada camın patlamasıyla 3. kattan aşağı düşen 11 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Ailesi küçük kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Müdahale yeterli gelmeyince küçük kız özel hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. 11 yaşındaki küçük kız doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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