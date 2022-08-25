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113 yıllık dinozor türünün ayak izi bulundu

ABD Teksas'ta ortaya çıkan kuraklıkta 113 milyon yıllık dinozor ayak izi tespit edildi Dinozor Vadisi Eyalet Parkı’nda bulunan ayak izlerinin bir dinozor türü olan Acrocanthosaurus‘a benzerliği dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:23
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113 yıllık dinozor ayak izi bulundu

113 yıllık dinozor türünün ayak izi bulundu
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ABD'nin Teksas şehrinde 2011 yılından beri etkin olan kuraklık, bir nehrin daha kurumasına sebep oldu. Dinozor Vadisi Eyalet Parkı’nda bulunan 113 milyon yıllık ayak izleri kuraklık sonucunda ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Teksas Dinozor Vadisi Eyalet Parkı sözcüsü Stephanie Salinas Garcia ayak izlerinin bir dinonozr türü olan Acrocanthosaurus‘a ait olduğunu söyledi. Ayrıca Garcia “Parkta nehrin farklı yerlerinde ortaya çıkarılan ve keşfedilen izlerin çoğu Acrocanthosaurus’a ait.” ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan ayak izinden hareketle bu ayak izine sahip olan canlının 5 metre boyunda ve 7 ton ağırlığında olduğu iddia edildi. Bahsi edilen türün 113 milyon yıl önce yaşadığı iddia edildi.

Teksas Dinozor Vadisi Eyalet Parkı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ziyaretçiler bazen hava koşullarına göre parkta diğer dinozor ayak izlerini gördüğünü söylemiş ancak Acrocanthosaurus’tan izler, 2000 yılından itibaren görünmemiştir.

Tekrar yağmurların yağacağını söyleyen Garcia, izlerin yakında yağmurla tekrar gömülmesi beklendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yetkililer “Bu yeni dinozor izleri kısa bir süreliğine görünürken, parkta yeni dinozor izleri bulma konusunda merak ve heyecanı beraberinde getirdi. Yakında tekrar yağmur ve nehir tarafından gömülecek olsalar da Dinosaur Vallay State Park, 113 milyon yıllık bu parkurları sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de korumaya devam edecek.” açıklamalarında bulundu.

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