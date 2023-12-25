Ece Üner'den 12 şehit haberi sonrası 'kerpiç ev' mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Ece Üner'den 12 şehit haberi sonrası 'kerpiç ev' mesajı
24 saat içinde alınan 12 şehit haberi sonrası Türk halkı yasa boğulurken Ece Üner’in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj gündem oldu.

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 24 saat içinde 12 Mehmetçik’i şehit vermemizden sonra acılı ailelerine haber verilirken yaşadıkları kerpiç ve sıvasız evler gündem olmuş ve Türk halkının içine oturmuştu.

12-sehit-haberi-sonrasinda-haber-spikeri-ece-unerin-sozleri-gundem-oldu-3-fxonv9xq.jpg

Bu detayı fark edenlerden Tv100 haber spikeri Ece Üner’in şehitlerimiz ile ilgili tweeti ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ece Üner’in dikkat çeken paylaşımı:

“Neden kahraman şehitlerimiz kerpiç evde oturuyor? diye sorarsanız vatan haini olursunuz. Onlar şehit olduktan sonra ailesine ev yaptırırsanız kahraman! 12 şehit, 12 evlat, 12 aşk, 12 hikaye, 12 baba, 12 ana, 12 hayat, 12 kalp, 12 yürek, 12 can, 12 kahraman, 12 yangın, 12”

12-sehit-haberi-sonrasinda-haber-spikeri-ece-unerin-sozleri-gundem-oldu-4-newp2dui.jpg

Son Haberler
Djiku Icardi pozisyonuna Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu: Tartışmasız Spor
Djiku Icardi pozisyonuna Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu: Tartışmasız
Akıllara durgunluk veren hırsızlık. Kurduğu çekmece düzeneğiyle çaldı Gündem
Akıllara durgunluk veren hırsızlık. Kurduğu çekmece düzeneğiyle çaldı
Erman Toroğlu Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan kaç para aldığını açıkladı. 'Vatan millet diyor ama' diyerek anlattı Spor
Erman Toroğlu Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'tan kaç para aldığını açıkladı. 'Vatan millet diyor ama' diyerek anlattı
Galatasaray bu fotoğrafla 'Utanın' dedi. Fenerbahçe 'Kale direği' cevabını verdi Spor
Galatasaray bu fotoğrafla 'Utanın' dedi. Fenerbahçe 'Kale direği' cevabını verdi
11 gün arayla şehit düşen iki askerimizden kalan gözleri doldurdu Gündem
11 gün arayla şehit düşen iki askerimizden kalan gözleri doldurdu
Katledilen kedi için hayvanseverler yürüdü Gündem
Katledilen kedi için hayvanseverler yürüdü