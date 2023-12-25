Ece Üner'den 12 şehit haberi sonrası 'kerpiç ev' mesajı

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 24 saat içinde 12 Mehmetçik’i şehit vermemizden sonra acılı ailelerine haber verilirken yaşadıkları kerpiç ve sıvasız evler gündem olmuş ve Türk halkının içine oturmuştu.

Bu detayı fark edenlerden Tv100 haber spikeri Ece Üner’in şehitlerimiz ile ilgili tweeti ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ece Üner’in dikkat çeken paylaşımı:

“Neden kahraman şehitlerimiz kerpiç evde oturuyor? diye sorarsanız vatan haini olursunuz. Onlar şehit olduktan sonra ailesine ev yaptırırsanız kahraman! 12 şehit, 12 evlat, 12 aşk, 12 hikaye, 12 baba, 12 ana, 12 hayat, 12 kalp, 12 yürek, 12 can, 12 kahraman, 12 yangın, 12”