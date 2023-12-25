Fatih Altaylı'dan çok önemli açıklama. Seçim yaklaştı terör hortladı. PKK kimin işine yarıyor?

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen hain terör saldırısında 12 askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldı. Çok sayıdaki teröristin etkisiz hale getirildiği de duyuruldu.

Yurdun her bir yerine düşen şehit ateşiyle anneler ve babalar evlatsız, kadınlar eşsiz, çocuklar babasız kaldı.

"SEÇİM YAKLAŞINCA TERÖR YENİDEN KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan sitesinde 12 şehidimizle ilgili dikkat çeken bir yazı paylaştı. Altaylı, seçim döneminin yaklaştığını ve şehit sayımızın bir anda yükseldiğini belirterek "Ne hikmetse, her zaman olduğu gibi 'seçim yaklaşınca' terör yeniden kendini göstermeye başladı. Seçim takvimi açıklanır, adaylar belirlenir, YSK listeleri açıklar, liderler mitinglere başlar ve terör hortlar." dedi.

"O EVLATLARIN NASIL ÖLDÜĞÜ HİÇ GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE GELDİ Mİ?"

Ayrıca Altaylı yine aynı köşe yazısında saldırının saha raporuna ulaştığını da belirtirken “O kerpiç, o sıvasız briket evlerden doğup, daha büyüyemeden, üç beş kuruş için, başka bir işe mülakatı aşıp giremeyeceği, Suriyeli ya da Afgan göçmenlerin arasından sıyrılıp başka bir yerde emeğinin karşılığını alamayacağı için 'sözleşmeli er' olmak zorunda kalan o evlatların nasıl öldüğü hiç gözünüzün önüne geldi mi?" diye sordu.

Olay raporunda ismi kalın (bold) harflerle yazılmış olan şehitlerimiz için de üzülerek “İsimleri bold yazılmış bu çocuklar 20’li yaşların başında ve adlarını okuduktan birkaç saniye sonra unutacağınız çocuklar" dedi.

Ama aslında bu çocukların binbir emekle ve belli ki binbir yoklukla büyütülmüş, gelecekleri için umutlar beslenmiş, hayaller kurulmuş, hayaller kurmuş bebeler olduğunu ifade etti.

Altaylı'nın sözlerindeki "Şehitlerin ölümünde kimlerin bir zerre sorumluluğu var ise eğer… Allah hepsini kahretsin…" diyerek herkesin yüreğindekinin tercümanı oldu.