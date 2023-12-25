Şahan Gökbakar terörün yanında duranları lanetledi: Oy için duranlar hepinize lanet olsun

Muhabir: Osmancan Erok
Şahan Gökbakar terörün yanında duranları lanetledi: Oy için duranlar hepinize lanet olsun
Şahan Gökbakar, 12 askerimin şehit olması sonrası yaptığı paylaşımda "Kalleş terör örgütünü destekleyenlerin yanında oy için duranlar hepinize binlerce kez lanet olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye ardı ardına gelen şehit gelen şehit haberleriyle sarsıldı.

İlk olarak 22 Aralık Cuma günü terör örgütünün saldırıları sonucu 6 askerimiz şehit oldu. 23 Aralık Cumartesi günü ise yine Kuzey Irak'ta üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerlerimiz arasında çıkan çatışmada 6 kahraman askerimizi şehit verdik.

Peş peşe yapılan saldırılar sonucu 12 askerimiz şehit olurken, 25 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Bölgede çatışmaların devam ederken, tespit edilen noktalara hava harekatları sürüyor.

Yürek yakan 12 şehidimizin ardından yurtta çeşitli yerlerde yürüyüşler düzenlenip teröre lanet sloganları atılırken, ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla terörü lanetledi.

Bu isimlerden biri olan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da oy için terörün yanında duranları lanetleyerek "Buradan çok açık şekilde bir daha söyleyeyim. Vatan evlatlarının canını alan o hain, kalleş terör örgütü, onu destekleyenler ve destekleyenlerin yanında oy için duranlar hepinize binlerce kez lanet olsun! 40 yıldır bu ateş düşüyor yüreklere. Allah tüm kahramanlara rahmet eylesin!" ifadelerini kullandı.

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