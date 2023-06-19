12 yaşındaki Abdulbaki'nin ön otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak kuran kursunun yanındaki ahırda asılı bulunmuştu

Şanlıurfa'da gönderildiği kaçak kuran kursunun yanındaki ahırda asılı bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın ön otopsi raporu ortaya çıktı

12 yaşındaki Abdulbaki'nin ön otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak kuran kursunun yanındaki ahırda asılı bulunmuştu

Şanlıurfa’da gönderildiği kaçak kuran kursunun yanındaki ahırda asılı halde bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Rapordaki “toksikoloji” (zehirli maddeler ve zehirlenmelerle ilgili uzmanlık) vurgusu dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan'a konuşan Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Ahmet Hilal, “Raporda yer alan bulgular, intiharı göstermeyen bulgular değil. Örneğin boynundaki ip izinin altında görülen kanama asıyı gösterir fakat başka bir nedenle çocuğu zehirleyip, uyutup astılarsa o da toksikolijik analizlerde ortaya çıkar. Bu bir ön rapor ancak toksikolojik analiz sonrasında kesin sonuçlar söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir? Keşfet
Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir?
Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi Güncel
Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi
Çıbrıka nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Çıbrıka nelere iyi gelir
Kahveli bal müthiş ikili mi yoksa... Şifalı Bitkiler
Kahveli bal müthiş ikili mi yoksa...
Beton mikseri ile taksi çarpıştı. Yaralılar var Güncel
Beton mikseri ile taksi çarpıştı. Yaralılar var
Bebekler en çok hangi tür müziği sever Sağlık
Bebekler en çok hangi tür müziği sever
Hindistan'da aranan Halistan hareketi lideri Kanada'da öldürüldü Dünya
Hindistan'da aranan Halistan hareketi lideri Kanada'da öldürüldü