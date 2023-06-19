12 yaşındaki Abdulbaki'nin ön otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak kuran kursunun yanındaki ahırda asılı bulunmuştu

Şanlıurfa’da gönderildiği kaçak kuran kursunun yanındaki ahırda asılı halde bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Rapordaki “toksikoloji” (zehirli maddeler ve zehirlenmelerle ilgili uzmanlık) vurgusu dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan'a konuşan Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Ahmet Hilal, “Raporda yer alan bulgular, intiharı göstermeyen bulgular değil. Örneğin boynundaki ip izinin altında görülen kanama asıyı gösterir fakat başka bir nedenle çocuğu zehirleyip, uyutup astılarsa o da toksikolijik analizlerde ortaya çıkar. Bu bir ön rapor ancak toksikolojik analiz sonrasında kesin sonuçlar söylenebilir” ifadelerini kullandı.