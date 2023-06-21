Menzil Cemaati 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili paylaşımlara erişim engeli getirtti

Şanlıurfa’da Menzil Cemaati’ne bağlı kaçak Kuran kursunda ‘okuyan’ 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak isimli çocuğun şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi tartışılmaya devam ederken cemaat birçok paylaşıma erişim engeli kararı aldırdı.

MENZİL’DEN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Semerkand Vakfı’nın avukatı Hakan Yavuz, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın şüpheli ölümü ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımlara erişimin engeli talep etti.

MAHKEME 20 HAZİRAN’DA 39 PAYLAŞIMA YASAK GETİRDİ

Mahkeme, 20 Haziran tarihinde toplam 39 paylaşıma için 5651 Sayılı Yasanın 9. Maddesi uyarınca erişimin engellenmesi getirilmesine ve bu kararın Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesine karar verdi.

Erişim engeline getirilin paylaşımlar arasında çok sayıda gazetenin haber sitesinin, siyasi partinin, milletvekilinin ve gazetecilerin paylaşımları da yer alıyor.