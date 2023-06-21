AKP döneminde Kur'an kurslarının sayısı yüzde 350 arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanlığı’nın verilerine göre, 2002-2023 arasında Türkiye genelinde yeni 12 bin 973 Kur'an kursu açıldı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’nin dördüncü iktidar döneminin başlangıcı 2015'te ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur'an kursu sayısı 15 bin 611 oldu.

2017 ve 2019 yıllarındaki Kur'an kursu sayısı ise kayıtlara sırasıyla, 15 bin 796 ve 18 bin 975 olarak geçti.

YÜZDE 350'LİK ARTIŞ

Kur'an kurslarındaki denetimsizliğe yönelik tepkilerin ardından 2019 yılında başlatılan denetimler kapsamında ise “Fiziki şartların yetersizliği” gibi nedenlerle binlerce Kuran kursunun kapısına kilit vuruldu.

Ancak 2023 itibarıyla toplam Kur'an kursu sayısı, AKP’nin iktidara geldiği 2002'ye oranla yüzde 350 artarak 16 bin 672 olarak gerçekleşti. Türkiye’deki toplam Kur'an kursu sayısı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında sayısı 15 bin 918 ile ifade edilen özel ve resmi okul öncesi kurumu toplam sayısını dahi geride bıraktı.

KURSLARDA YAŞANAN SKANDALLAR

Erzurum’da Haziran 2022’de meydana gelen istismar olayının ardından Kur'an kurslarının denetimsizliğine yönelik tartışmalar daha da alevlendi. Türkiye’de hemen her yıl bir kurs skandala konu olurken öne çıkan bazı olaylar şöyle kaydedildi:

Maraş’taki Arınç Kur'an kursunda Kur'an hocası olarak görev yapan Ruhullah Çelik, Maraş’ta Eylül 2022’de dört ayrı çocuğa istismarda bulunmaktan tutuklandı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camii’nde, cami imamı olduğu belirtilen bir kişi, Kur'an kursuna gelen küçük çocuğu arkadaşlarının önünde darbetti.

Elbistan’da kemerle şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Bedir Efendi Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu’nda iki çocuğa yönelik cinsel istismardan açılan davanın halen devam ettiği bildirildi.

Muş Merkez Karşıyaka Kur'an Kursu'nda temmuzda 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz isimli çocuk, kemeriyle tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulundu.