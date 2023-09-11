Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler

Lifebursa.com’da yer alan habere göre, Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen olayda, yüzde 60 engelli olan 22 yaşındaki Erkan Sarı bir süredir kız arkadaşını taciz edip, uygunsuz fotoğraf isteyen Suriyeli bir şahıs ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Suriyeli şahsı uyaran Sarı tacizler kesilmeyince Suriyeli şahıs ile yüz yüze konuşmak için anlaştı.

SOPALARLA DARP ETTİLER

Suriyeli şahıs ile anlaşan Erkan Sarı doğum günü olan 4 Eylül günü Karacabey’de bulunan Çamlık diye bilinen araziye geldi. Karşısında ellerinde silah ve sopalar olan kalabalık bir Suriyeli grup ile karşılaşan Sarı ne olduğunu anlayamadan grubun sopalı saldırısına uğradı. Aldığı darbeler karşısında kanlar içinde kalan Sarı grup ile konuşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

“ÇOCUĞUM EVDEN ÇIKAMIYOR”

Baba Dursun Sarı ise yaşananlar karşısında oldukça üzgün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

Benim çocuğum yüzde 60 engelli. Olay günü oğlumu “senin doğum gününü kutlayacağız”diyerek Çamlık diye bilinen araziye götürüyorlar. 10 kişi bir anda oğluma saldırmaya başlıyor. Çocuğumu ilk gördüğümdeki görüntü gözümün önünden gitmiyor. Çocuğum zaten engelli tam düzelmeye başlamıştı, şimdi evden çıkamıyor. Saldıran gruptakilerin yaşı tutmadığı için denetimli serbestlik ile dışarıda elini kolunu sallayarak dolaştığını öğrendik. Yetkililere rica ediyorum bu şahıslara gerekli olan ceza ne ise verilsin. Bu tür olaylar ülkemizde artık yaşanmasın.

‘‘BU ÜLKEDE TÜRKLER’E RAHAT YOK’’

sosyal medya hesaplarından küstahça paylaşım yapan Suriye uyruklu grup ise videoda skandal ifadeler kullandı. “Bu ülkede Türklere ve Kürtlere rahat yok” ifadeleri ile paylaşılan video ise tepki çekti.