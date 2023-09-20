Kızını taciz edeni öldüren babaya ‘haksız tahrik’ indirimiyle 15 yıl hapis

Olay, geçen yıl 5 Eylül'de saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçay, tutuklanarak cezaevine konuldu. Akçay hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında iddianame düzenlendi.

"KADER KURBANIYIM"

Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Dilaver Akçay hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Akçay, "Bu yaşta cezaevinde olmak istemezdim. Kader kurbanıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Dilaver Akçay'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.