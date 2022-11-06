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Kuruçeşme Açıkhava Konserlerini 129 günde yarım milyon seyirci izledi. Türkiye'de bir ilk yaşanarak rekor kırıldı

Türkiye’nin en uzun soluklu konser maratonuna ev sahipliği yapan Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde Türkiye’nin yıldız sanatçılarını 129 gün boyunca müzikseverlerle buluşturdu

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 12:38
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129 günde yarım milyon seyircinin izlediği Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde rekor kırıldı

Kuruçeşme Açıkhava Konserlerini 129 günde yarım milyon seyirci izledi. Türkiye'de bir ilk yaşanarak rekor kırıldı
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Yılın en renkli konser serisi ile binlerce kişinin en uğrak noktası olan müzik ve sanatın yeni adresi  Kuruçeşme Açıkhava, adını zirveye taşıdı.

Büyüleyen Boğaz manzarasıyla gözde haline gelen devasa alan, dev konserler ve coşkulu kalabalıkla adından sık sık bahsettirdi. 129 günlük konser maratonunda yaklaşık 452 bin seyirciyi ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava  Konserlerii bir ilke imza attı. Türkiye’nin en uzun soluklu konser serisi 28 Mayıs’ta Afara Uğur Aslan ile başladı, 29 Ekim süperstar Ajda Pekkan’ın unutulmaz finaliyle sona erdi.

Pop müzik şöleninden arabesk rüzgarına, rap yıldızlarından gönülleri titreten türkülere, birbirinden farklı müzik tarzlarını tek bir noktada buluşturan  Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, birbirinden güzel konserlerle bu yıla damgasını vurdu.

Tüm bunların yanı sıra sürpriz sahne şovları, özel repertuvarlar ile dinleyiciler muhteşem bir şölen yaşadı. Müzikseverler birbirinden renkli konserlerde, sevdiği sanatçılarla birlikte hem doyasıya eğlendi hem de hafızalardan çıkmayacak anlara şahitlik etti.

KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ne yıldız sanatçılar yağdı. İmparator İbrahim Tatlıses, Süperstar Ajda Pekkan, Emel Sayın, Hakan Altun, Hande Yener, Yıldız Tilbe, Muazzez Ersoy, Volkan Konak, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, İzel, Çelik, Ercan, Zara, Levent Yüksel, MFÖ, Şevval Sam, Sabahat Akkiraz, Zeynep Bastık, Fahir Atakoğlu olmak üzere müziğin 82 dev ismini ağırladı. Müziğin ve eğlencenin buluşma noktası olan Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, efsane sanatçıların sevenleriyle doldu taştı. 7’den 70’e müzikseverlerin akınına uğrayan Kuruçeşme’de, 129 gün boyunca yarım milyona yakın dinleyici müziğin tadını doyasıya çıkardı

 

 

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