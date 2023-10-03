13 bin güvenlik görevlisi ile terör operasyonu başlatıldı. Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 bin güvenlik görevlisi ile terör operasyonu başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

BTÖ’ye yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı.

BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman , Denizli , Adana, Kayseri, Antalya, Konya , Isparta ve Kocaeli olmak üzere ilde yapılan operasyonlarda ise şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı aziz milletimiz bilmesini isterim ki: teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.