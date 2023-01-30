30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte. 13 yıl hapsi isteniyor

Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte. 13 yıl hapsi isteniyor

Şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu. 34 yaşındaki Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:20
Takip Et

13 yıl hapsi isteniyor! Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte

Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte. 13 yıl hapsi isteniyor
+
Aa
-

Dava kapsamında sanık Tuğba B.'nin 'Karam' parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Sabah’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı. 

Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli’mdeki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.

Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi. 

Mahkeme, sanığın bir sonraki celse mazeretsiz şekilde duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılarak duruşmaya getirileceğini belirtti. Duruşma ertelendi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
4
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
5
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
7
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
﻿Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
﻿Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
﻿Tarsus'ta 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
﻿Tarsus'ta 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
﻿Tarsus'ta 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
﻿Çin’de 6,1 büyüklüğünde deprem
﻿Çin’de 6,1 büyüklüğünde deprem
﻿Çin’de 6,1 büyüklüğünde deprem
﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
﻿Silahlı çatışma değil asker eğlencesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.