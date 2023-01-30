Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte. 13 yıl hapsi isteniyor

Dava kapsamında sanık Tuğba B.'nin 'Karam' parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Sabah’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.

Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli’mdeki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.

Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.

Mahkeme, sanığın bir sonraki celse mazeretsiz şekilde duruşmaya katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılarak duruşmaya getirileceğini belirtti. Duruşma ertelendi.

