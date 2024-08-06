131 promil alkollü tır sürücüsü polislerden kaçarken yakalandı

Kaynak: İHA
131 promil alkollü tır sürücüsü polislerden kaçarken yakalandı

Edirne’de, 131 promil alkollü olduğu tespit edilen bir tır sürücüsü, polislerden kaçarken yakalandı. Yakalandığında hem dil döken hem de ağlayan sürücü, “Allah, benim belamı verdi baba! Ben esrar içip kaç kere durduruldum hiçbir şey olmadı.” dedi.

Edirne’de ilginç bir olay yaşandı. 131 promil alkollü olduğu tespit edilen bir tır sürücüsü, polislerden kaçarken yakalandı. Yakalanmasının ardından hem dil döken hem de ağlayan sürücünün sözleri ise şaşkınlık yarattı.

Polis ekipleri, seyir halindeki bir tırın sürücüsünün şüpheli davranışlarını fark ederek durdurmak istedi. Ancak tır sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir takip sonucunda polis ekipleri, tır sürücüsünü yakalamayı başardı.

Sürücünün yapılan alkol testinde 131 promil alkollü olduğu belirlendi. Yakalandığında hem dil döken hem de ağlayan sürücü, “Allah, benim belamı verdi baba! Ben esrar içip kaç kere durduruldum hiçbir şey olmadı.” şeklinde konuştu.

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