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133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'

Aydın Valiliği 1 Kasım tarihinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci ve sporcu toplam 133 kişinin yedikleri makarnadan etkilendiğini açıkladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 21:07
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133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'

133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Efeler, Çine, Köşk ve Nazilli ilçelerinde öğrenci ve sporcuların tükettikleri yemeklerden ayrı ayrı 3 numune alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Makarnada, hazırlama ve dağıtım sonrası bekleme süresinin uzaması nedeniyle olumsuzluk oluştuğu değerlendirilmektedir. Konu uzmanları tarafından işletmenin üretim ve dağıtım konuları incelenerek gerekli idari tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Ayrıca Nazilli ilçesinde yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle sporcuların hastaneye kaldırılmasına ilişkin de yemek numunesi alınmış ve analizlerde burada da makarnada olumsuzluk tespit edilmiştir. Olumsuzluğun işletmedeki hijyen koşullarımın uygunsuzluğu sebebiyle olduğu anlaşılmıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiştir." denildi.

Ne olmuştu?

Aydın'ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde taşımalı eğitim gören 106 öğrenci 1 Kasım'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı. Aynı gün Nazilli ilçesinde de Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan 27 sporcu, mide bulantısı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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