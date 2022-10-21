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KYK yurdunda kalan 35 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna kalan 35 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:14
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Karabük'te KYK yurdunda kalan 35 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

KYK yurdunda kalan 35 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı
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İHA’nın haberine göre; Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 35 öğrenci, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Safranbolu'daki Bahattin Gazi KYK'da kalan bazı öğrenciler, mide bulantısı ve ishal şikâyetiyle hastaneye başvurduğu ifade edildi.

Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırılan yaklaşık 35 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken; İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden numune alındığı ifade edildi.

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