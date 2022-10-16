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KYK yurdunda şok olay! Onlarca öğrenci yemekten zehirlendi

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda 40 öğrenci yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 20:16
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Gümüşhane’de KYK yurdunda kalan 40 öğrenci yemekten zehirlendi

KYK yurdunda şok olay! Onlarca öğrenci yemekten zehirlendi
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Olay, sabah saat 06.30’da Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan Hacı Şaban Cengiz KYK Yurdu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurtta kalan erkek öğrenciler sabah saatlerinde bir önceki akşam yedikleri tavuk yemeği nedeniyle zehirlenme şikayetiyle Torul Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedaviye alınan öğrencilerden 3 tanesi Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Okur
16.10.2022 20:45
Ha adam gibi temiz, güzel pişirip çocuklara yedirseniz ne var  
 
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