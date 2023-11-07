135 milyon liralık uyuşturucu soruşturması! 30 ilde 476 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 ilde yürütülen uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturmada 476 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu ticaretinden 135 milyon lira civarında suç geliri elde edildiği tespit edildi.

KAYNAK: AA
135 milyon liralık uyuşturucu soruşturması! 30 ilde 476 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında teknik-fiziki takipten elde edilen delillerden ve alınan MASAK raporundaki tespitlerden yola çıkılarak 476 şüpheli belirlendi.

Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu ticaretinden 135 milyon lira civarında suç geliri elde edildiği tespit edildi.

Söz konusu soruşturmada şüphelilerin yakalanabilmesi, uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ve gelirlerinin ele geçirilebilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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