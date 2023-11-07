Balıkesir'de kamyonete uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir'de açık kasa kamyonette yapılan aramada kayıp şahıs bildirimi olan bir kadın ila bin 59 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de kamyonete uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbar sonucu Altıeylül ilçesinde ihbar üzerine açık kasa kamyonette yapılan aramada kayıp şahıs bildirimi olan bir kadın ila bin 59 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Araçta bulunan N.V. ve kayıp bildirimi ile aranmakta olan 2001 doğumlu kadın Z.M. ekipler tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanıldığı öğrenildi. Gözaltındaki kişilerin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri; Balıkesir'de uyuşturucu ve madde kullanımıyla mücadelenin artarak devam edeceğini kaydettiler.

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