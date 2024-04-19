139 yıllık gıda devi iflas etti. Kovulan çalışanlar isyanda

Ekonomik kriz dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın sayılı şirketleri bile maddi zorluklardan dolayı iflas başvurusu yapmaya devam ediyor.

Maddi imkansızlıklar şirketleri kadar çalışanları da olumsuz yönde etkiliyor. Dev fabrikada çalışan yüzlerce işçi iflasın ardından işlerinden kovuldu.

İsmini vermek istemeyen bir işçi "Ben 20 yıldan beri bu fabrikada çalışıyordum. Fakat şirketimiz iflas edince ben ve arkadaşlarım da kovuldu. Eşime iflas ettiğimizi söyleyince ağlamaya başladı. Ben bu yaştan sonra nerede iş bulurum. Devletimiz bana işsizlik maaşı bağlayacak ama geçimimi sağlamak çok daha zorlaşacak" dedi.

Pandemiden sonra bir çok arkadaşının çalıştıkları yer kapanınca işsiz kaldığını söyleyen başka bir işçi de "Ben onları teskin etmiştim. Şimdi de onlar beni üzülmemem için destek veriyor. İnanın geceleri uyuyamıyorum. Kendinden vazgeçtim ama ailemin geleceğini düşünmek beni perişan ediyor" diye konuştu.

Devletin bu tür durumlarda iflas eden şirketlere kol kanat germesi gerektiğini belirten bir başka inçi de "Dile kolay bu fabrika 139 yıldır ayaktaydı. Şimdi ise kapısına kilit vurdu. Tüm çalışanları da kapının önüne koydu. Bu bu kadar basit olmamalı. İflaslar böyle giderse çalışan sayısını işsizler geçecek" dedi.

1885 yılından Wilhelm Stute tarafından kurulan Stute şirketler grubu zincir marketlere konserve ve reçel çeşitleri temin ediyordu.