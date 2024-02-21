14 ilde FETÖ operasyonu. Bakan Yerlikaya açıkladı. 67 şüpheli yakalandı

14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” operasyonuyla 67 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yeni bir paylaşım yaparak "FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak yapılan “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

FETÖcülerin hiçbirine göz açtırmayız. Aziz Milletin destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

-Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” operasyonlarında şüphelilerin:

-Örgütün “Güncel Yapılanması”, sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları ve

-Münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ile

-Dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Operasyonlar sonucu:

-Çok miktarda para ve

-Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

-1 Haziran 2023’ten Günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4022 Operasyon düzenlendi.

-Operasyonlarda 6️045 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.