14 Mart Tıp Bayramı nedir? Tıp Bayramı neden kutlanır?

14 Mart Tıp Bayramı her sene Mart ayında kutlanan sağlık emekçilerine özel bir gündür. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı ne zaman? Tıp Bayramı neden kutlanır?

14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarının yoğun çalışmalarına bit teşekkür niteliğinde kutlanan bir gündür. Her yıl 14 Martta kutlanan Tıp Bayramında resmi bir tatil yoktur. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı?

14 MART TIP BAYRAMI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

14 MART TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.