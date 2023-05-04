Suriyeliler seçimi Erdoğan’ın kazanması için dua ediyor. Fransa’nın ünlü ajansı Türkiye’deki gözlemini böyle açıkladı

Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

Türkiye’de bulunan ve sayıları 8 milyonu bulan Suriyeli sığınmacılar seçim öncesinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacıları göndereceği vaadini her fırsatta söylerken sığınmacıların seçimle ilgili tutumu ortaya çıktı.

AFP’de yayınlanan habere göre, Suriyeli sığınmacılar seçimde Erdoğan’ın kazanması için dua ediyor. Türkiye’de vatandaşlık alan yaklaşık 240 bin Suriyelinin oy kullanmasının beklendiğinin belirtildiği haberde sığınmacılar Erdoğan’ın kazanmasını istediklerini dile getirdi.

Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye gelen bir sığınmacı "Recep Tayyip Erdoğan kalmamıza yardım edecek" diyerek iktidarın değişmesini istemediğini dile getirdi.

Haberde Türkiye’de enflasyonun geçen yıl yüzde 85’e kadar yükseldiği ve artan hayat pahalılığının nedenleri olarak Suriyeli sığınmacıların görüldüğüne dikkat çekildi.

Erdoğan’ı destekleyen bir sığınmacı, "İlk başta iyi karşılandık, ancak ekonomi nedeniyle durum değişti" dedi.

“ERDOĞAN’IN ÜLKE İÇİN NE YAPTIĞINI GÖRÜYORUZ”

Türkiye’de vatandaşlık alan ve seçimde ilk kez oy kullanacak 27 yaşındaki Suriyeli Hüseyin Utbah neden Erdoğan’a oy vereceğini anlatırken, “Sadece Suriyeli olduğumuz için değil, onun ülke için yaptıklarını gördüğümüz için" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN VAADİ SURİYELİLERDE PANİK YARATTI

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli sığınmacıları 2 yıl içinde ülkelerine göndereceği vaadi Suriyelilerde paniğe neden oldu. Suriye’ye dönmek istemeyen sığınmacılar, "Bu sefer daha çok korkuyoruz. CHP her konuşmasında bizi geri göndermekten bahsediyor” dedi.

Öte yandan özellikle inşaat ve tekstil sektöründe çalışan Suriyeli Sığınmacılar “Türkiye için yararlı olduklarını savunuyor.