Dünyaca ünlü dergiden şok iddia: Erdoğan seçim sonucuna müdahale edebilir

ABD’li Foreign Policy dergisi son yazısında seçimlerle ilgili şok bir iddia ortaya attı. Buna göre, Erdoğan seçim sonucuna müdahale edebilir.

Dünyaca ünlü dergiden şok iddia: Erdoğan seçim sonucuna müdahale edebilir

Dünya basını 14 Mayıs seçimlerini yakından takip ediyor. ABD’nin önde gelen yayınlarından Foreign Policy dergisinde yayınlanan “Türkiye'de seçimler özgür ya da adil olmayacak ama muhalefet yine de kazanabilir” başlıklı yazıda, muhalefetin anketlerde önde olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyerine son verebileceği belirtildi.

İktidarı döneminde muhalefete ve basına baskıyı giderek artıran Erdoğan'ın son 10 yılda seçimlere birkaç defa müdahale ettiği ama her zaman başarılı olamadığı kaydedilen yazıda, 2019'da İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun ezici bir çoğunlukla seçimi kazandığı hatırlatıldı.

AKP'nin seçim yasasındaki son değişiklikler, muhalefete baskı, ifade özgürlüğüne yönelik keyfi cezalar ve kamu kaynaklarının kullanımı gibi seçim sonucunu değiştirmeye yönelik birçok taktiği elinde bulundurduğuna dikkat çeken Foreign Policy, YSK'ya da ocakta Erdoğan'a yakın yeni bir başkan seçildiğini aktardı. AKP'nin yargı üzerindeki etkisiyle Erdoğan'ın rakiplerini susturmaya çalıştığı belirtilen yazıda, seçim yaklaştıkça muhalefetin silahlı saldırılara bile maruz kaldığı vurgulandı.

ERDOĞAN’IN EN ZAYIF NOKTASI…

İfade özgürlüğüne ve basına yönelik ceza ve baskıların Erdoğan Tükiyesi'nin normali haline geldiği yorumunu içeren yazıda, Erdoğan'ı zayıflatan nedenlere de dikkat çekildi. 6 Şubat depremleri öncesinde Erdoğan'ın en zayıf noktasının Türk ekonomisinin kötü yönetimi olduğunu yazan Foreign Policy, iktidarının tabanını elinde tutmak için birkaç defa ücretleri artırdığını ifade etti.

Muhalefeti seçimlerde bir dizi tehlikeli senaryonun beklediği yorumunu yapan dergi, Erdoğan'ın az farkla kaybetmesi halinde YSK aracılığıyla farkı kapatmaya çalışabileceğini ya da kaybederse sonuca itiraz edebileceğini kaydetti. Yazıda bu riskin seçim ikinci tura giderse daha da artacağı belirtildi.

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