14 Mayıs'tan sonra kara bulutlar dağılacak, bahar havası hakim olacak. Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji’nin yaptığı tahminlere göre pazar gününe kadar yurt genelinde yağışlar devam edecek. 14 Mayıs’tan sonra ise tüm Türkiye’de bahar havası hakim olacak.

14 Mayıs'tan sonra kara bulutlar dağılacak, bahar havası hakim olacak. Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı orta ve uzun vadeli tahminlere göre yurt genelinde yeni haftaya kadar yağışlı bir hava bekleniyor.

10 Mayıs Çarşamba günü yurdun neredeyse tamamını etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak, perşembe, cuma ve cumartesi günleri de devam edecek.

"14 MAYIS'TAN SONRA BAHAR HAVASI HAKİM OLACAK"

Özellikle 12 Mayıs Cuma günü tüm yurtta gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tahminlere göre batı ve orta Anadolu’ya kuvvetli yağışlar düşecek.

Kapalı hava, seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs gününden itibaren yerini güneşli günlere bırakacak. 15 Mayıs ve sonrasında ise bahar kendini iyiden iyiye hissettirecek.

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