Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

FIRTINA GELİYOR

Batı Karadeniz’de ( Düzce, Zonguldak ve Bartın) rüzgarın yarın (11.05.2023 Perşembe) akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre, İstanbul'da cuma gününe kadar sağanak yağmur yağacak. Cuma günü tüm yurtta sağanak yağmur bekleniyor.

SEÇİM GÜNÜ TÜRKİYE'DE HAVA

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “14 Mayıs Pazar seçim günü Türkiye’de yağış yok. Sıcaklıklar bugüne göre 5-7 derece artıyor.

Tam bir bahar havası. Oy kullanmayı engelleyecek hava şartları yok. Sadece Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz’in doğusunda engel olmayan kısa yağmur var” ifadelerine yer verdi.

7 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji yarın için Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Eskişehir, Konya, Kütahya, Uşak sarı kodlu uyarıda bulundu.