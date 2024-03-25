14 ünlü otel icralık oldu! 13 otel de konkordatoya gitti

Türkiye’deki turizm sektörü, ziyaretçi sayıları ve gelirlerdeki artışa rağmen, birçok otel mali zorluklarla karşı karşıya… Banka ve şirket borçlarını ödeyemeyen bu tesisler, icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Basın İlan Kurumu verilerine göre, yılın ilk iki ayında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 14 otel icra sürecine girdi. Bu durum, kredi geri ödemeleri sırasında ödeme yapamayan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kaldıkları bir zamanda meydana geliyor.

İstanbul, Marmaris, Bodrum, Rize, Çanakkale ve Van’da bulunan 14 otel, yılın ilk iki ayında icralık oldu.

İstanbul Fatih’te bulunan Ceren Otel, 18 Nisan’da düzenlenecek olan ihale ile 31 milyon TL karşılığında satışa sunulacak.

Van İpekyolu’ndaki Real Suit Otel ise 30 Nisan’da 16 milyon TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkacak.

Muğla Marmaris İçmeler’de bulunan dört katlı bir otel için de 86 milyon 980 bin TL değer biçilmiş olup, 30 Nisan’da ihale düzenlenecek.

Çanakkale Ayvacık’ta 24 odalı dört katlı bir otel 15 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Bodrum’da 21 odalı bir otel 21 milyon TL, Tilkicik’teki bir tesis 26 milyon TL ve Manisa Akhisar’da bir otel 15 milyon TL’ye icradan satışa sunuldu.

Rize Yeniköy’deki bir otel için de 6 milyon TL değer biçilerek, 30 Nisan’da ihale yapılacak.