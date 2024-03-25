İktidar Diyanet’le ters düştü: Banka promosyonunun neden caiz olmadığını anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
İktidar Diyanet’le ters düştü: Banka promosyonunun neden caiz olmadığını anlattı
Emekli seyyanen zam beklerken, iktidar 8 bin ile 12 bin lira arasında banka promosyonu vereceğini açıklamıştı. Diyanet’ten, ‘Banka Promosyonu caiz mi?’ sorusuna dikkat çeken bir cevap geldi.

Düşük maaş ve yüksek enflasyona isyan eden emekliler seçim öncesi seyyanen zam bekliyordu. AKP yönetimi geçtiğimiz hafta sonu Ankara ve İstanbul’da yapılan mitingleri işaret edip, ‘emekliye müjdenin’ gelebileceğini söylemişti.

Mitinglerden bir ‘müjde’ çıkmayınca, dün de bir televizyon programına katılan TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada emekliye seyyanen zammın söz konusu olmadığını belirterek son noktayı koydu. Güler, “AK Parti’nin bu yönde bir çalışması yok” demişti.

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İktidarın banka promosyonu çıkışı Diyanet İşleri Başkanlığı’yla terş düştü. Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu ‘Banka Promosyonu caiz mi?’ sorusuna şu cevabı verdi:

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.

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