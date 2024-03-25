Borsa yatırımcılarının gözdesi temettü veren 8 şirket yüzde 170 üstü kazandırdı

Yatırımcılar, Borsa İstanbul’daki BIST Temettü 25 Endeksi’ndeki şirketler gibi kar payı dağıtan şirketlere yöneliyor. Bu endekste listelenen sekiz hisse senedi, yüzde 170’in üzerinde bir artış gösterdi.

BIST 100 endeksi yıllık olarak yüzde 82,19 oranında yükselirken, Temettü 25 Endeksi yüzde 91’lik bir performans sergiledi. Ayrıca, sekiz temettü hissesi, hem BIST 100 hem de Temettü 25 Endeksi’nin getirisini katladı.



TÜRK TRAKTÖR 1 YILDA YÜZDE 242,46'LIK GETİRİ

Bu hisseler arasında dikkat çeken Türk Traktör, son bir yılda yüzde 242,46’lık bir getiri ile öne çıktı. Ege Endüstri, yüzde 209’luk getirisi ile ikinci sırada yer aldı. Coca Cola İçecek ve İş Yatırım Menkul Değerler ise sırasıyla yüzde 197,06 ve yüzde 195,61’lik güçlü getirileri ile yatırımcıların ilgisini çekti.

Otomotiv sektörünün liderlerinden Doğuş Otomotiv, yüzde 194,61’lik bir kazançla yatırımcılarına değer kattı. Bankacılık sektöründen Garanti Bankası ve Akbank, sırasıyla yüzde 183,51 ve yüzde 181,68’lik getiri oranları ile dikkatleri üzerine çekti.

Perakende sektöründe ise, BİM Mağazalar son bir yılda yüzde 169,58’lik bir artışla yatırımcı portföylerinde yerini aldı. Temettü 25 Endeksi’nde yer alan şirketler, yüksek özvarlık karlılıkları ile öne çıkmaya devam ediyor.