141 yıldır çözülemeyen gizem. Tam 172,5 metre

İspanya’nın Barcelona şehrinde yer alan ‘La Sagrada Familia’ kilisesinin gizemi 141 yıldır çözülemiyor.

Bitmeyen Kilise olarak bilinen eser, görkemiyle göz kamaştırırken etrafındaki vinçlerle de dikkat çekiyor. Kilisede devam eden restorasyon çalışmalarının 2026’ya kadar devam etmesi planlanıyor.

ESERİNİ İZLERKEN TREN EZDİ

‘Bitmeyen kilise' olarak bilinen ‘La Sagrada Familia’nın yapımına 1882 yılında halkın yardımlarıyla başlandı. Mimar Antoni Gaudi, şaheseri olarak adlandırdığı ‘La Sagrada Familia’nın görkemli bir yapıda olmasını isteyerek, çizimlerinde karmaşık mimariyi kullandı. Katolanya’nın önemli eserlerinde imzası bulunan Mimar Antoni Gaudi, 7 Haziran 1926 tarihinde, 73 yaşında eserini karşıdan izlemek isterken trenin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Mimar Antoni Gaudi La Sagrada Familia'ya gömülürken, projenin mimari gizemi ise 141 yıldır çözülemedi.



UNESCO DÜNYA MİRASINDA YER ALIYOR

Dört kulesinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü La Sagrada Familia’da her şey planlandığı gibi giderse kilisenin inşaatı 2026 yılında tamamlanacak. Sagrada Familia 172,5 metrelik boyuyla dünyanın en yüksek kilisesi olacak. Yapının tamamlanan ilk bölümü olan ve Gaudi etkisini doğrudan taşıyan Doğuş Cephesi, Gaudi'nin Barselona'daki diğer altı yapısıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.