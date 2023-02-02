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  • '15 Temmuz Köprüsü Kavşağı’nın adını Nureddin Nebati yaptılar. AKP'li isimler bile bu duruma isyan etti

'15 Temmuz Köprüsü Kavşağı’nın adını Nureddin Nebati yaptılar. AKP'li isimler bile bu duruma isyan etti

Ayakkabı yalamalıyız diyenden ne farkınız var.. AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı’nın adını Nureddin Nebati olarak değiştirdi. Geçen yıl çıkan ve tartışmalara neden olan karar sonrası tabela değiştirildi. Söz konusu karara AKP’liler de isyan etti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:37
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'15 Temmuz Köprüsü Kavşağı’nın adını Nureddin Nebati yaptılar

'15 Temmuz Köprüsü Kavşağı’nın adını Nureddin Nebati yaptılar. AKP'li isimler bile bu duruma isyan etti
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AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı’nın adını değiştirerek Dr. Nureddin Nebati Köprülü Kavşağı yaptı.

Geçtiğimiz yılın son Şanlıurfa Büyüşehir Belediye Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Haliliye ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adı Dr. Nebati Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmiş, karar eleştirilmişti.

Ancak, eleştirilere rağmen kavşağın tabelası bugün değiştirilerek Dr. Nurettin Nebati Köprülü Kavşağı tabelası asıldı.

Söz konusu yeni tabelanın yeni hali sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler gecikmedi.

Karara çok sayıda tepki geldi. Eski AKP'li Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Şimdi bir düşünün. Eğer, muhalif bir belediye 15 Temmuz diye anılan bir köprünün adını silseydi ne denirdi? Her geçildiğinde darbecilerin tel'in edildiği, şehitlerimizin ad edildiği bir ismi silmek kime yaranmaktır? Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski dostlarına sinyal mi çakmaktadır? Pensilvanya'da poz verenlerin ismini 15 Temmuz ismi yerine yazmak kimsenin haddi değildir.

Riyakarlık ve yalakalıkta sınır tanımıyorlar. Ayakkabı yalamalıyız diyenden ne farkınız var? 15 Temmuz Şehitlerinin isimlerinin olduğu kavşağa Sayın Nurettin Nebati'nin adının verilmesi hem şehitlere hakaret hem de Sayın Nebati'e gereksiz bir yalakalıktır. Beceriksizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu ve şehre düşman olduğunuzu biliyorduk. Bu kadarını da beklemiyorduk. 15 Temmuz’un izlerini silmeyi bile becerememişler. Bu yapılan isim değişikliği aziz şehitlerimize hakarettir."

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vatandaş
2.02.2023 11:22
şehitlerin ismini koyun bune yani şimdi olmadı olmadı degiştirin  
 
Tam isabet
2.02.2023 11:10
Bence tam isabet 🎯 çok teşekkür ederim yakışmış parantez içinde heterodoks da yazılabilirdi inşallah  
 
1950
2.02.2023 11:04
Bakın şükredin ? Nurettin Yildız da koyabilirlerdi !!!  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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