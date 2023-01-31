Marketlerdeki son durum açıklandı. Fiyatlar Nebati'yi yalanladı. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Sivribiber 45, Fasulye 44,50, Yumurta 62,90 ve Şili Biberi 39,50 TL...Fiyatlar böyle. Gazeteci Orhan Uğuroğlu markete gitti, fiyatları inceledi ve enflasyonu yerinde gördü. Uğuroğlu enflasyona yenik düşen ürünlerin fiyatlarını, yaptığı paylaşımda tek tek açıkladı. İşte o paylaşım:

"Ankara’da bugün itibarı ile bir zincir marketteki fiyatlar… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Enflasyonun boynunu kırdık” demişti değil mi? Ne oldu Paşinyan?