31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Marketlerdeki son durum açıklandı. Fiyatlar Nebati'yi yalanladı. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Marketlerdeki son durum açıklandı. Fiyatlar Nebati'yi yalanladı. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Orhan Uğuroğlu'ndan manidar paylaşım. Uğuroğlu markette gitti ve "Ankara’da bugün itibarı ile bir zincir marketteki fiyatlar… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Enflasyonun boynunu kırdık” demişti değil mi? Ne oldu Paşinyan?" diye paylaştı

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:27
Takip Et

Fiyatlar Nebati'yi yalanladı. Marketlerdeki son durum

Marketlerdeki son durum açıklandı. Fiyatlar Nebati'yi yalanladı. Orhan Uğuroğlu açıkladı
+
Aa
-

Sivribiber 45,  Fasulye 44,50, Yumurta 62,90 ve Şili Biberi 39,50 TL...Fiyatlar böyle. Gazeteci Orhan Uğuroğlu markete gitti, fiyatları inceledi ve enflasyonu yerinde gördü. Uğuroğlu enflasyona yenik düşen ürünlerin fiyatlarını, yaptığı paylaşımda tek tek açıkladı. İşte o paylaşım:

"Ankara’da bugün itibarı ile bir zincir marketteki fiyatlar… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Enflasyonun boynunu kırdık” demişti değil mi? Ne oldu Paşinyan?

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
31.01.2023 15:03
türkiyede yaşamak mucizelere kaldı  
 
ZIRZOP
31.01.2023 14:35
Enflasyon aralık ayın da Tüik yüzde 1 hesapladı , bu ay negatif hesaplayacak diyorlar.  
 
babacan
31.01.2023 14:12
Gerçekten marketlere ve giyim mazağalarına girmeye korkar olduk. evde bir eşyamıza bir şey olursa yerine koyma şansımız kalmıyor. Rab'bim yardımcımız olsun.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
7
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.