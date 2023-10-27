15 Temmuz Şehitler Köprüsü için alınan karar iptal edildi

İstanbul Valiliği Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 27-28-29 Ekim tarihlerinde trafiğine kapatılacağını duyurmuştu. Valilik'ten gelen ikinci bir açıklamayla bu kararın iptal edildiği açıklandı.

KAYNAK: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü için alınan karar iptal edildi

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün süreyle çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı açıklanmıştı. Ancak söz konusu karar gece yarısı iptal edildi.

KARAR İPTAL EDİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" denildi.

ETKİNLİKTE NELER OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Saat 17.00'de başlayacak etkinlikler kapsamında, Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

BAKANLIKTAN HALKA DAVET

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İlgili Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu tarihlerde çift yönlü trafiğe kapatılacak
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı
Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma Spor
Beşiktaş’tan Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma
Öğrenciler, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren için destek istedi: "Zeren için meydana!" Gündem
Öğrenciler, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren için destek istedi: "Zeren için meydana!"
Daha önce kimse açıklamamıştı. Bakan Kacır TOGG’la ilgili bilinmeyen detayları paylaştı OTOMOTİV
Daha önce kimse açıklamamıştı. Bakan Kacır TOGG’la ilgili bilinmeyen detayları paylaştı
5 bin TL'lik Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Ekonomi
5 bin TL'lik Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
'Kanlı para' marketlere girmeye başladı Gündem
'Kanlı para' marketlere girmeye başladı
Adana’da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu Gündem
Adana’da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu