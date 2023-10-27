15 Temmuz Şehitler Köprüsü için alınan karar iptal edildi

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gün süreyle çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı açıklanmıştı. Ancak söz konusu karar gece yarısı iptal edildi.

KARAR İPTAL EDİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" denildi.

ETKİNLİKTE NELER OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Saat 17.00'de başlayacak etkinlikler kapsamında, Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

BAKANLIKTAN HALKA DAVET

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.