15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 araç birbirine girdi

İHA’nın haberine göre, kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa Yakası’na geçiş istikametinde, saat 03.30 sıralarında yaşandı. 34 CVG 730 plakalı otomobil sürücüsü C.A., alkollü olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önündeki 34 TFN 05 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi, hem önündeki 34 TJY 77 plakalı ticari taksiye hem de bariyere çarparak durabildi. Bu sırada, soğuk havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda fren yapamayan 34 DFV 601 ve 34 HGE 03 plakalı iki araç daha, kaza yapan araçlara çarptı. Böylece, ilk zincirleme kaza 5 aracın birbirine girmesiyle oluştu.

Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracında sıkışan 34 TFN 05 plakalı ticari taksi sürücüsü N.B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

KAZAYI İZLEYİNCE OLANLAR OLDU

Sağlık ekipleri de, yaralanan N.B. ve diğer araçlardan yaralanan A.B. ve C.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi alarak, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalıştı. Bu arada, trafik kontrollü bir şekilde ilerlemeye başladı.

Ancak, kazanın gerçekleştiği yerin tam karşısında, Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçiş yönünde seyreden bir araç, merak edip yavaşlayarak kazaya baktı. Bu sırada, arkasından gelen bir araç, yavaşlayan aracı fark edemedi ve ona çarptı.

Bu çarpışma, yeni bir zincirleme kazaya yol açtı. Kayganlaşan yolda duramayan 3 araç daha, öndeki araçlara çarptı. Böylece, ikinci zincirleme kaza da 5 aracın birbirine girmesiyle oluştu.

Bu kazada da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenliği sağlamak için trafiği yavaşlatarak, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalıştı. Bu arada, sağlık ekipleri, yaralı olan N.B., A.B. ve C.A.'yı ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı.

Çift yönlü zincirleme kazanın gerçekleştiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik, bir süre durduktan sonra, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Polis ekipleri, kazalarla ilgili inceleme başlattı.