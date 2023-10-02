15. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başladı

Festivalin ilk konserinde Berlin Europa Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya, “Aşık Veysel Senfonisi” ve Muğla türküleri seslendirdi. Festival, 30 Ekim’e kadar devam edecek.

Aşık Veysel Senfonisi ve Muğla Türküleri

Festivalin ilk konserinde, Berlin Europa Oda Orkestrası ve Erdal Akkaya, “UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı” dolayısıyla "Aşık Veysel Senfonisi"ni icra etti. Orkestra, ayrıca Muğla türkülerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Konser, büyük ilgi gördü.

Karma Resim Sergisi de Açıldı

Festivalin ilk gününde, Günseli Top Resim Atölyesi mezunları karma resim sergisinin de açılışı gerçekleştirildi. Sergide, farklı tekniklerle yapılmış resimler yer aldı. Sergi, festival süresince ziyaret edilebilecek.

29 Gün Boyunca Sanat Dolu Etkinlikler

Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz, festivali bir kez daha düzenlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Altınöz, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı, Marmaris Belediyesi ve sponsorların desteğiyle önemli turizm merkezlerinden Marmaris’te sanatın gücünü ve varlığını 15 yıldır hissettirdik.” dedi. Altınöz, festivalde 29 gün boyunca klasik müzik, caz, pop, oda orkestrası konserleri ile görsel sanatlar sergilerinin olacağını belirtti. Altınöz, “Yüzlerce sanatçıyı, binlerce sanatseveri buluşturacağız.” diye konuştu.